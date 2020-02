Środa 12 lutego 2020 Wtyczka USB C/Thunderbolt 3 zgodna z IP68

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:15 Firma MinibeaMitsumi zaprezentowała pierwsze na świecie gniazda USB typu C zgodne z interfejsem Thunderbolt 3, które spełniają normę IP68. Oznacza to, że model CAM-L41 jest odporny na pył oraz zanurzenie na głębokość do 1,5 metra na maksymalnie 30 minut, a przy tym spełnia wymagania interfejsu Thunderbolt 3 zarówno w kwestii transmisji energii jak i danych. Szczególnie ten drugi aspekt jest istotny, bo oznacza, że za pomocą złącza od MinibeaMitsumi możemy transportować paczki informacji z prędkością do 40Gb/s, a to z kolei powinno w przyszłości wystarczyć by wtyczka ta była zgodna również z interfejsem USB 4.0.



Co równie ważne opisywany produkt jest już dostępny w portfolio producenta i można go zamawiać, co w niedalekiej przyszłości powinno zaowocować wysypem wyposażonych w tę wtyczkę sprzętów.







