Środa 12 lutego 2020 Intel świętuje wyprodukowanie 10mln nośników SSD z QLC 3D NAND Flash

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:30 Dział dysków SSD Intela ma powód do świętowania. W chińskiej fabryce Chipzilli wyprodukowano właśnie 10-milionowy nośnik z serii 66Xp, wyposażony w pamięć typu QLC 3D NAND Flash. Wynik ten udało się uzyskać w nieco ponad rok czasu, co z pewnością stanowi powód do radości. Pamięci QLC 3D NAND Flash (quadruple-level cell memory) są obecnie montowane w SSD o symbolach 660p oraz 665p, a także w nośnikach Optane Memory H10. Pojedyncza komórka pamięci w tego typu dyskach może przechowywać 4 bity informacji, a konstruowane z jej wykorzystaniem produkty mają 46 lub 96 warstw.



