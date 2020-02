Środa 12 lutego 2020 Threadripper 3990X szturmem podbija tablicę rekordów HWBOTa

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:45 Entuzjaści OC z dostępem do 64-rdzeniowych Threadripperów 3990X oraz ciekłego azotu szturmem wzięli tabelę wyników portalu HWBOT, ustanawiając kilka nowych rekordów świata. Te padły w wPrime 1024m, CineBench R15, GPUPI dla CPU oraz Geekbenchu 3 – szczegóły w rozwinięciu newsa. Za nowymi rekordami stoją w zasadzie tylko dwie osoby, kryjące się pod pseudonimami Safedisk oraz Splave, które po równo podzieliły się zdobyczą. Pierwszy z wymienionych overclockerów korzystał z pamięci DDR4 od G.Skill oraz płyty Asus ROG Zenith II Extreme Alpha TRX40 i na tym sprzęcie zwiększył taktowanie swojego CPU do 5225MHz (+80%), wykonał testy w wPrime i CineBenchu, a na koniec podniósł zegar swojego egzemplarza do 5573MHz.



Splave również wybrał pamięci od G.Skilla, a konkretnie model Trident Neo DDR4 3,800MHz c14. Te wylądowały w slotach płyty ASRock TRX40 Taichi, a jego procesor pracował z prędkością 5375MHz (+85.34%). To pozwoliło mu zdobyć pozycję lidera w tabeli benchmarków GPUPI oraz GeekBench 3.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.