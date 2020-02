Wtorek 11 lutego 2020 Radeon RX 5600XT został objęty promocja Raise the Game

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:01 AMD po raz kolejny zmodyfikowało swoją stronę poświęconą promocji Raise the Game, dodając do listy objętych nią produktów Radeona RX 5600 XT dla komputerów klasy desktop. W ramach opisywanej akcji marketingowej osoby kupujące Radeona z GPU Navi mogą liczyć na klucze do dwóch gier oraz 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass dla komputerów PC, a przy zakupie akceleratora z GPU Vega na pokładzie na bezpłatnego, 3-miesięcznego Game Passa. W przypadku modelu RX 5600 XT gracze otrzymują za darmo Monster Hunter World: Iceborne w wersji Master Edition oraz Resident Evil 3. Identyczny pakiet dostają osoby nabywające modele RX 5700 i RX 5700 XT dla tzw. „blaszaków”.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.