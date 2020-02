Czwartek 13 lutego 2020 Crysis uruchomiony na Threadripperze 3990X (bez GPU)

Autor: Wedelek | źródło: Linus Tech | 05:02 Threadripper 3990X to bez wątpienia procesor przeznaczony dla bardzo wąskiej grupy odbiorców. Niewiele jest zastosowań w których realnie da się zagospodarować moc 64 rdzeni i 128 wątków przy stosunkowo małej ilości linii PCI-Express i „jedynie” czterokanałowym kontrolerze RAMu. Dodatkowym utrudnieniem jest w tym przypadku kiepskiej jakości wsparcie ze strony systemu Windows 10, który po prostu nie radzi sobie z procesorami wyposażonymi w tak dużą ilość rdzeni x86. Mimo to nie da się obok najnowszego Threadrippera przejść obojętnie, a kolejne testy dobitnie pokazują, że pod względem mocy mamy do czynienia z prawdziwym monstrum.



Bardzo dobrze widać to na przykładzie testu przeprowadzonego przez Linus Tech, w którym zmuszono CPU AMD do renderowania klatek w grze Crysis. Threadripper 3990X poradził sobie z tym zadaniem nadspodziewanie dobrze i mimo niskiej rozdzielczości i niewielkiej ilości detali pozwalał na w miarę płynną rozgrywkę. Zobaczcie zresztą sami:













