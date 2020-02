Czwartek 13 lutego 2020 Duzi deweloperzy i wydawcy usuwają wsparcie dla GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:15 Nvidia uruchamiając usługę GeForce Now z przytupem wkroczyła na rynek streamingu gier, zdobywając przychylne recenzje zarówno ze strony graczy jak i redaktorów z całego świata. Przy tym w przeciwieństwie do Stadii usługa zielonych nie wymaga kupowania gier w dedykowanym sklepie. Zamiast tego Nvidia podpisała umowy z firmami trzecimi, na mocy której gracze mogą instalować na zewnętrznych serwerach gry zakupione wcześniej w sklepach Steam, Epic Store oraz przypisane do konta Uplay. Niestety szybko okazało się, że nie wszyscy deweloperzy chcą by ich klienci grali zdalnie, co zaowocowało usunięciem z listy wspieranych gier szeregu dużych tytułów dostępnych w fazie beta tej usługi.



Na taki ruch zdecydowały się Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar, oraz Square Enix, a niedawno do tego grona dołączył również koncern Activision Blizzard.



Dla Nvidii jest to spory problem, ale jej pracownicy przekonują, że nie zaszkodzi to w żadnym stopniu jakości usługi. Jeden z nich, kryjący się pod pseudonimem Cory@Nvidia twierdzi, że zainteresowanie wśród mniejszych deweloperów jest duże i niebawem do GeForce Now trafi kolejnych 1500 gier. Będzie więc w co grać.









