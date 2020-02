Czwartek 13 lutego 2020 Intel prezentuje pierwszy układ w technologii Foveros

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 Intel zaprezentował światu pierwszy chip z rodziny Lakefield, wykonany z wykorzystaniem technologii Foveros o wymiarach 12x12x1mm, a także prototyp mini PC w niego wyposażony. Całość robi naprawdę imponujące wrażenie, choć technologia ta nadaje się jedynie do produkcji niskoenergetycznych procesorów. W największym skrócie chodzi w niej o to by wszystkie elementy procesora można było zgrupować na kilku nałożonych na siebie warstwach, połączonych za pomocą bardzo szybkich interfejsów danych. Dzięki temu powierzchnia chipa jest znacznie mniejsza, ale kosztem gorszego odprowadzania ciepła.



Przywoływane na wstępie układy Lakefield korzystają z IGP Gen 11 oraz aż dwóch typów rdzeni x86: jednego, bardzo wydajnego Sunny Cove oraz czterech słabszych Tremontów. Mamy tu więc do czynienia nie tylko z technologią Foveros, ale i filozofią zbieżną do tej jaką od lat stosuje się w układach mobilnych z architekturą ARM (tzw. Big.LITTLE). Pierwszym przedstawicielem nowej rodziny jest procesor Core i5-L16G7, który może się pochwalić TDP na poziomie 7W oraz zegarem bazowym 1,4GHz (1,75GHz z Turbo).







