Czwartek 13 lutego 2020 Firma Essential znika z rynku

Autor: Wedelek | 18:56 Założona w 2015 roku przez Andy’ego Rubina firma Essential kilkanaście godzin temu zamknęła swoje podwoje i anulowała wszystkie rozwijane projekty. W tym również prezentowany w październiku smartphone Gem. Decyzja o rozwiązaniu przedsiębiorstwa oznacza również zakończenie wsparcia technicznego dla wszystkich produktów tego przedsiębiorstwa. Tym samym ostatnią aktualizacją jaką otrzymają użytkownicy Essential PH-1 jest wydana 3 lutego wersja Androida. Władze przedsiębiorstwa podjęły przy tym decyzję o przekazaniu plików niezbędnych do dalszego rozwoju oprogramowania w ręce użytkowników z użyciem portalu GitHub.



Z rynku zniknie również usługa Newton Mail, która zostanie wyłączona 30 kwietnia 2020 roku. Do tego czasu użytkownicy serwisu powinni przenieść swoje maile do konkurencji.







