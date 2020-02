Piątek 14 lutego 2020 Aktualizacja Windows 10 znów psuje system

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:15 Posiadacze Windowsa 10 powinni wstrzymać się przez jakiś czas z aktualizacją swojego systemu operacyjnego. Najnowszy pakiet poprawek o symbolu KB4532693 łata co prawda szereg znanych błędów, ale przy resetuje wszystkie ustawienia. Nie jest to może poważna usterka, ale za to bardzo irytująca. Reset ustawień obejmuje tapetę, kompozycje, oraz domyślne aplikacje, ale na szczęście nie usuwa żadnych danych. Wygląda na to, że zawodzi mechanizm odpowiedzialny za wczytanie ustawień użytkownika po przeprowadzeniu procesu aktualizacji. Swoją drogą te nie zostają usunięte ani nadpisane i nadal można do nich dotrzeć operując na plikach rejestru.



Niektórym użytkownikom udało się też przywrócić ustawienia wykonując kilka następujących po sobie ponownych uruchomień Windowsa.







