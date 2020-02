Piątek 14 lutego 2020 MSI szykuje nietypowego GTXa 1650 z RAMem typu GDDR6

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 VideoCardZ dotarł do listy nowych produktów zgłaszanych EEC na której widnieje kilka bardzo nietypowych GeForce’ów od MSI. Chodzi o osiem kart graficznych GeForce GTX 1650 z pamięciami typu GDDR6. Gwoli przypomnienia obecnie dostępny GeForce GTX 1650 to połączenia pamięci GDDR5 o pojemności 4GB oraz chipu TU117 z 896 procesorami CUDA, 56 jednostkami TMU i 32 ROPami. W ofercie Nvidii znajduje się też GeForce GTX 1650 Super i ten ma 4GB pamięci RAM typu GDDR6, ale ta została sparowana z innym GPU - TU116 z 1280SP, 80 TMU i 32 ROPami.



Nietypowe akceleratory od MSI są więc swoistymi hybrydami, które pod względem wydajności powinny plasować się gdzieś pomiędzy GTXem 1650 a 1650 Super.



Otwartym pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia z inicjatywą samego MSI, czy może właśnie mamy do czynienia z narodzinami kolejnego wariantu tej karty graficznej.



Planowane przez MSI GTXy 1650 z GDDR6 to:



- MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X

- MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING

- MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC

- MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS

- MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC

- MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX

- MSI GeForce GTX 1650 D6T LP OC

- MSI GeForce GTX 1650 D6T LP









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.