Piątek 14 lutego 2020 Słaba wydajność Intela DG1, Arctic Sound z maksymalnie 2048EU?

Autor: Wedelek | źródło: Notebook Check/WCCFTech | 18:21 (1) Końcówka tygodnia obfituje w wiadomości na temat nadchodzących kart graficznych Intela z rodziny Xe. Mają one bazować na zupełnie przebudowanej architekturze GPU, a pierwszym przedstawicielem nowej serii będzie układ DG1 wyposażony w 96 bloków EU o TDP 75W. Omawiany chip został niedawno przetestowany w benchmarku SiSoft Sandra skupiającym się między innymi na mierzeniu wydajności podczas przetwarzania 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych. To właśnie tego typu operacje są najczęściej wykorzystywane w grach, więc wydajność chipu w tym aspekcie jest kluczowa.



Niestety DG1 nie ma się tu specjalnie czym chwalić, bo opisywana karta zdobywa w teście zaledwie 1815 pkt. To raptem o 15% więcej niż oferuje GTX 650 Ti, czyli konstrukcja budżetowa Nvidii z 2013 roku i jednocześnie wynik o połowę gorszy od aktualnie najnowszego GTXa 1050 Ti.





Pewnym wyjściem z tej sytuacji może dla Intela być zaoferowanie większej ilości bloków EU w wyżej pozycjonowanych kartach. Według WCCFTech właśnie taka droga została obrana w wersjach serwerowych. Jeśli wierzyć plotkom serwowanym nam przez ten portal wersja detaliczna i serwerowa różnią się od siebie budową modułów GPU. W przypadku tej pierwszej moduł ma składać się ze 128 bloków EU, natomiast w odmianie serwerowej będzie to 512EU. Tym samym 4-modułowy Arctic Sound ma mieć nie 512 bloków EU, a 2048. Są to oczywiście jedynie plotki, więc należy podchodzić do nich z dystansem. Jeśli się sprawdzą, to rodzina Xe dla serwerów będzie wyglądać tak:



• Intel Xe HP (12.5) 1 moduł GPU: 512 EU [Est: 4096 SP, 12.2 TFLOPs ~1.5GHz, 150W]

• Intel Xe HP (12.5) 2 moduły GPU: 1024 EU [ 8192 SP, 20.48 TFLOPs ~1.25 GHz, 300W]

• Intel Xe HP (12.5) 4 modułowy GPU: 2048 EU [ 16384SP, 36 TFLOPs ~1.1 GHz, 400W/500W]





czy Oni tam w tym Intelu (autor: Mario2k | data: 14/02/20 | godz.: 19:37 )

Pozamieniali się z chu.... na głowę ? Jak można w 2020 wypuszczać GPU o mocy porównywalnej z konkurencją z 2013 roku ? Siakieś nieudaczniki



