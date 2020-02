Poniedziałek 17 lutego 2020 Patriot P300 Gen 3 - nowe budżetowe nośniki SSD NVMe

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:23 Patriot wprowadza do sprzedaży nowe budżetowe nośniki SSD NVMe formatu M.2 2280. Są to urządzenia z serii P300 trzeciej generacji, wykorzystujące magistralę PCIe 3.0 x4 i zgodne z protokołem NVMe 1.3. Nośniki są oferowane w wersjach o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1TB, i w niewygórowanych cenach - 65, 105 i 165 USD. Najdroższa wersja o pojemności 1TB zapewnia prędkość sekwencyjnego odczytu danych na poziomie 2100 MB/s, a zapisu - 1650 MB/s. Wolniejsze są wersje 512 GB i 256 GB - w ich przypadku prędkość sekwencyjnego odczytu danych wynosi 1700 MB/s, a zapisu odpowiednio: 1200 MB/s (512 GB), lub 1100 MB/s (256 GB).



Wskaźnik IOPS jest identyczny dla całej trójki i wynosi 290 000 operacji na sekundę podczas odczytu danych i 260 000 operacji na sekundę w trakcie zapisu.



Żywotność wyrażona w liczbie możliwych zapisów (TBW) została określona na 80 TBW dla wersji 256GB, 160 TWB dla wersji 512GB, oraz 320 TBW dla modelu o pojemności 1TB. Niestety są to wartości o około połowę mniejsze niż w przypadku np: WD Blue SN550.









