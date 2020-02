Poniedziałek 17 lutego 2020 ASUS ROG Huracan G21 - mini PC dla graczy

Autor: Zbyszek | źródło: ASUS | 06:32 ASUS wprowadza do sprzedaży nowe komputery przeznaczone dla graczy. Modele ROG Huracan G21 są nieco mniejsze od klasycznych desktopów, ale zawierają bardzo wydajne komponenty. W obudowie o wymiarach 372 x 366 x 130 mm umieszczono płytę główną z chipsetem Z390 formatu mini-ITX. Do wyboru są konfiguracje z procesorami od Core i5-9400 do Core i9-9900K, a także trzy karty graficzne: GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 lub GeForce RTX 2080. Zamawiający może wybrać również do 32 GB pamięci RAM, nośnik SSD NVMe o pojemności od 128 GB, i dodatkowy dysk twardy HDD o pojemności 1TB lub 2TB.



Do dyspozycji jest łączność WiFi i Gigabit Ethernet, cztery porty USB 3.2 Gen 2 typu A i jeden typu C, oraz cztery USB 3.1 Gen 1 typu A, oraz wyjścia wideo HDMI i Display Port zapewniane przez karty graficzne. Zasilanie zapewnia zewnętrzny zasilacz o mocy 180, 230 lub 280 W - zależnie od wybranej konfiguracji sprzętowej.







