Piątek 14 lutego 2020 Wyniki finansowe Nvidia w ostatnim kwartale i roku

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 06:39 Nvidia opublikowała wyniki finansowe odnotowane w ostatnim kwartale rozrachunkowym, zakończonym 26 stycznia, oraz całym poprzednim roku rozrachunkowym, który trwał od 28 stycznia 2019 roku do 26 stycznia 2020. Przychody korporacji w minionym kwartale były wyższe od oczekiwanych - wyniosły 3,11 miliarda dolarów, aż o 41 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem (kiedy wyniosły 2,21 mld. USD), i o 3 procent więcej niż we wcześniejszym kwartale, kiedy wyniosły 3,01 mld USD. Zysk netto wyniósł 950 mln. USD, w porównaniu do 567 mln w tym samym kwartale rok wcześniej i 899 mln we wcześniejszym kwartale.



Pomimo bardzo dobrego ostatniego kwartału, w całym roku rozrachunkowym Nvidia uzyskała słabsze wyniki niż w roku poprzedzającym, co jest efektem słabych rezultatów z pierwszych dwóch kwartałów. Łącznie przychód wyniósł 10,92 mld. USD, a zysk netto 2,79 mld. USD - podczas gdy we wcześniejszym roku rozrachunkowym było to odpowiednio: 11,71 i 4,14 mld. USD, a dwa lata wcześniej - 9,71 mld i 3,05 mld USD.



W trwającym właśnie pierwszym kwartale nowego roku rozrachunkowego Nvidia spodziewa się przychodu w wysokości około 3,0 mld USD.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.