Poniedziałek 17 lutego 2020 Nvidia zamieściła tajemniczą zapowiedź

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:06 Nvidia na swoim profilu w serwisie Twitter umieściła zapowiedź tajemniczej karty graficznej. Zapowiedź zawiera niezbyt wyraźne zdjęcie nadchodzącej karty graficznej, oraz informację "bądźcie czujni". Na zdjęciu szybko dostrzeżono system chłodzenia bardzo podobny do stosowanego na kartach GeForce RTX 2080 Ti, co spowodowało podejrzenia, że zapowiadaną nowością może być GeForce RTX 2080 Ti w wersji SUPER. Do wpisu podłączył się profil gry Cyberpunk 2077 dodając wpis sugerujący, że tajemnicza zapowiedź może dotyczyć limitowanej serii kart stylizowanej dla gry Cyberpunk 2077.













