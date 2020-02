Poniedziałek 17 lutego 2020 Koszt produkcji PlayStation 5 wyższy niż zakładano

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 12:18 Microsoft w grudniu zaskoczył wszystkich, i oficjalnie zaprezentował swoją konsolę do gier kolejnej generacji - Xbox Series X, pokazując jej wygląd oraz zdradzając ogólną specyfikację trechniczną. Swoją nową konsolę w postaci PlayStation 5 przygotowuje także Sony, a jej prezentacja jest spodziewana najpóźniej podczas targów Computex na początku czerwca. Według najnowszych informacji podawanych przez Bloomberg, kierownictwo Sony jest zaskoczone kosztem produkcji jednego egzemplarza PlayStation 5. Ma on wynosić około 450 dolarów, czyli więcej niż się spodziewano, i więcej aniżeli kosztowało wyprodukowanie PlayStation 4 w chwili jej debiutu rynkowego (381 USD).



Ta sytuacja ma ponoć pokrzyżować plany kierownictwa Sony względem ceny PlayStation 5, która będzie musiała być trochę wyższa od dotychczas planowanej.



Warto dodać, że Sony zmieniło nastawienie do cen produkcji swoich konsol po PlayStation 3 - która zadebiutowała w cenie 599 USD, ale koszt produkcji jednej konsoli przekraczał początkowo 800 dolarów. Z czasem ceny podzespołów zmalały, a wraz z nimi staniała też sama konsola, ale sumarycznie Sony nie udało się zarobić na urządzeniu.



