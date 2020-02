Wtorek 18 lutego 2020 GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition zaprezentowany

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:54 Nvidia poinformowała o przygotowaniu specjalnej limitowanej edycji kart graficznych GeForce RTX 2080 Ti. Jest to GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, którego wygląd powstał we współpracy z CD Projekt RED. Karta nie będzie dostępna w normalnej sprzedaży, a co więcej - powstanie tylko 77 egzemplarzy. Zostaną one rozlosowane w globalnej akcji konkursowej. Aby mieć szansę na wygraną, należy w poście w mediach społecznościowych do dnia 28 lutego oznaczyć swojego znajomego / znajomą, przekazać jakieś pozytywne przesłanie i dodać do tekstu tag #RTXOn. Spośród osób które to uczynią wybrani zostaną zwycięzcy.



W przypadku wygranej obie osoby otrzymają kartę - a regulamin promocji jest dostępny tutaj.







