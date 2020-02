Wtorek 18 lutego 2020 Zdjęcia procesora VIA Centaur

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:57 Procesory firmy VIA miały swoje pięć minut pod koniec lat 90, kiedy w ofercie różnych producentów (m.in. Cyrix, WinChip i właśnie VIA) pojawiły się tańsze alternatywy dla bardzo drogich wówczas Intel Pentium II. Następnie po debiucie procesorów AMD Athlon i Duron, VIA i pozostali mniejsi producenci odeszli niemal w zapomnienie. Niecałe 10 lat temu VIA powróciła wraz z 2 i 4-rdzeniowymi procesorami VIA Eden i Nano, opartymi o architektury Isaiah oraz Isaiah II. Układy mogły konkurować z procesorami Intel Atom oraz AMD Bobcat i Jaguar, lecz mimo tego nie odniosły dużego sukcesu rynkowego.



Niedawno VIA zaprezentowała kolejny nowy procesor, opracowany współnie z należącą do niej firmą Centaur.



Procesor ma być znacznie bardziej wydajny od swoich poprzedników, i posiada 8 rozbudowanych rdzeni z architekturą x86-64, połączonych jedną wspólną pamięcią podręczną L3, oraz jako pierwszy procesor x86 - zintegrowane w swojej strukturze dodatkowe rdzenie dedykowane wyłącznie do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i uczeniem maszynowym. Jednostki te, nazwane NCore występują w licznie 16 sztuk i korzystają z 2 x 8 MB własnej pamięci podręcznej.



Zastosowane rdzenie x86 pod względem parametrów technicznych zbliżone są do ostatnich architektur Nehalem i Skylake od Intela - posiadają 5-drożny dekoder rozkazów potrafiący dostarczyć 6 mikrooperacji w cyklu zegara, 10-portowy scheduler, i 10 jednostek wykonawczych, w tym 2 x 256-bitowe FPU. Każdy z tych rdzeni ma 256 KB pamięci lokalnej L2 oraz 2 x 32 KB pamięci podręcznej L1. Pewnym ograniczeniem jest brak SMT, czyli możliwości współbieżnego wykonywania dwóch wątków na jednym rdzeniu.



Procesor ma trafić do masowej produkcji i sprzedaży w 2. połowie tego roku, a poniżej można zobaczyć jego zdjęcia.







