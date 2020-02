Wtorek 18 lutego 2020 Rząd USA chce zablokować produkcję chipów Huawei w TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 16:14 (1) Jak informuje Reuters, administracja Stanów Zjednoczonych prowadzi działania zmierzające do zablokowania możliwości produkowania układów scalonych firmy Huawei w fabrykach TSMC. Aktualnie w tej sprawie mają toczyć się zwyczajne rozmowy, ale raczej nie przyniosą one żadnego skutku, ponieważ TSMC nie jest firmą amerykańską a swoją siedzibę i główne fabryki ma na Tajwanie. Z tego powodu, po fiasku rozmów z TSMC, administracja USA ma rozważać zupełnie inne posunięcie. Wszystko dlatego że, TSMC korzysta z amerykańskich poddostawców takich jak m.in. KLA, Lam Research i Applied Materials.



Z tego powodu przez administrację Trumpa rozważane jest wprowadzenie licencji na techniki dostarczane przez amerykańskie firmy do TSMC. W efekcie, to licencja zawarta z amerykańskimi poddostawcami miałaby określać, do produkcji jakich chipów mogą być wykorzystywane dostarczane z USA do TSMC urządzenia, oprogramowanie i rozwiązania techniczne.



To w zasadzie nie zabroni TSMC produkować układy scalone dla Huawei, ale brak takiej licencji dla chipów Huawei zmusi TSMC do przygotowania odrębnych procesów litograficznych i linii produkcyjnych, niewykorzystujących rozwiązań od KLA, Lam Research i Applied Materials.



O ile faktycznie może to krótkoterminowo związać ręce TSMC w kwestii wytwarzania chipów dla Huawei, o tyle w dłuższym terminie takie zagranie może niekorzystnie odbić się na amerykańskich poddostawcach, zachęcając TSMC do poszukania alternatywnych poddostawców poza USA.



K O M E N T A R Z E

... ędward ącki redagował... (autor: SebaSTS | data: 18/02/20 | godz.: 19:22 )

... Znajdź trzy literówki :-)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.