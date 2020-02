Wtorek 18 lutego 2020 Karty z GPU Nvidia Ampere zostaną zaprezentowana w marcu ?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:22 Po debiucie w 2 połowie 2018 roku kart graficznych z serii Turing, kolejnym dla Nvidia znaczącym krokiem będzie wypuszczenie nowej generacji kart. Ma to nastąpić w tym roku, wraz z wprowadzeniem serii GeForce RTX 3000 opartej o układy graficzne produkowane w procesie 7nm+ i wykorzystujące architekturę Ampere. W kuluarach mówi się, że z ogłoszeniem architektury Ampere zieloni czekają do imprezy GTC 2020 (GPU Technology Conference), która odbędzie się w dniach 22 – 26 marca.



Prezes i dyrektor Nvidia, Jensen Huang, dodatkowo podsycił te oczekiwania w ostatnich dniach. Podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe firmy w ostatnim roku, szef Nvidia zapytany o możliwą prezentację architektury Ampere podczas GTC stwierdził, że zaprasza wszystkich zainteresowanych dziennikarzy na to wydarzenie, a Ci który będą obecni, na pewno nie będą rozczarowani. Z jednej strony nie udało się więc uzyskać jednoznacznego zapewnienia, ale z drugiej, Huang nie mógłby sobie pozwolić na rozbudzenie oczekiwań związanych z konferencją GTC, jeśli wiedziałby, że nie zostaną one spełnione.



Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień karty z nowymi GPU Nvidii przyniosą do 50% większą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną w porównaniu do swoich bezpośrednich poprzedników (seria Turing).



