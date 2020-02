Środa 19 lutego 2020 Core i7-10700F przetestowany w Cinebench R20

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:02 Przygotowywane przez Intela procesory 10 generacji (nazwa kodowa Comet Lake-S) trafią do sprzedaży w 2. kwartale tego roku. Najbardziej wydajne z nich, Core i9-10900K otrzymają 10-rdzeni z obsługą 20-wątków i taktowanie Turbo sięgające nawet 5,3 GHz. Nieco niżej plasowane będą 8-rdzeniowe i 16 wątkowe Core i7-10700K z odblokowanym mnożnikiem oraz Core i7-10700 i Core i7-10700F z zablokowanym mnożnikim. Jeden z użytkowników Twittera zamieścił wlaśnie wpis, zawierający zrzut ekranu z benchmarku Cinebench R20 uruchomionym na procesora Core i7-10700F.



Jednostka, taktowana zegarem bazowym 2,9 GHz (i do 4,8 GHz z Turbo) uzyskała wynik jednowątkowy wynoszący 492 punkty, i wielowątkowy na poziomie 4781 punktów. Są to rezultaty o margines błędu niższe, od uzyskiwanych przez CPU Ryzen 7 3700X.









