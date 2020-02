Środa 19 lutego 2020 Dwa nowe modele procesorów AMD EPYC Rome

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:02 Lista serwerowych procesorów AMD EPYC drugiej generacji (nazwa kodowa Rome) powiękzyła się dziś o dwa nowe modele. Nowością jest AMD EPYC 7662 wyposażony w 64-rdzenie z obsługą 128-wątków i 256 MB pamięci podręcznej L3. CPU jest przeznaczony do konfiguracji jedno lub dwuprocesorowych i taktowany zegarem bazowym 2,0 GHz, który może wzrastać do 3,3 GHz z Turbo. Jest to już jednocześnie piąty model procesora EPYC z 64-rdzeniami, i jednocześnie najtańszy z nich, bo kosztujący 6500 USD.



Druga nowość to 32-rdzeniowy AMD EPYC 7532, wyposażony w 256 MB pamięci podręcznej L3 - tyle samo ile modele 64-rdzeniowe. CPU ma zegar bazowy 2,4 GHz i może przyspieszać do 3,3 GHz z Turbo, a jego cena to 3600 USD.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.