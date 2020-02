Czwartek 20 lutego 2020 Intel Comet Lake-S: specyfikacja procesorów w wersji F

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:46 Od kilkunastu miesięcy, aby poprawić sytuację z niewystarczającymi, Intel oferuje swoje procesory także w wersjach oznaczonych dopiskiem "F", które mają nieaktywny układ graficzny. Nie inaczej będzie w przypadku serii Comet Lake-S z podstawką LGA 1200, która ma pojawić się na rynku w 2. kwartale tego roku. W ofercie znajdzie się wówczas 6 procesorów bez IGP: 10-rdzeniowe Core i9-10900KF i Core i9-10900F, 8-rdzeniowe Core i7-10700KF i Core i7-10700F, oraz 6-rdzeniowe Core i5-10600KF i Core i5-10400F. W jednym z zagranicznych serwisów internetowych pojawiła się własnie prawdopodobna specyfikacja tych procesorów.



10-rdzeniowy i 20-wątkowy Core i9-10900KF będzie taktowany zegarem bazowym 3,7 GHz, i będzie mógł przyspieszać do 4,8 GHz dla wszystkich rdzeni i do 5,1 GHz dla jednego rdzenia (Turbo Boost 2.0) lub 5.2 GHz po aktywacji Turbo Boost 3.0. Funkcja Thermal Velocity Boost ma dodawać do obu zegarów jeszcze 100 MHz, umożliwiając taktowanie jednowątkowe 5,3 GHz i do 4,9 GHz dla wszystkich rdzeni.



W przypadku 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i7-10700KF, taktowanie bazowe wyniesie 3,8 GHz, maksymalne taktowanie wszystkich rdzeni 4,7 GHz, a jednego rdzenia - 5,1 GHz. Co ciekawe w przypadku tego modelu i innych słabszych CPU funkcja Thermal Velocity Boost nie będzie dostępna, a jedynym poza Core i9-10900K procesorem ją posiadającym będzie 65-watowy Core i9-10900 z zablokowanym mnożnikiem.



