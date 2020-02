Czwartek 20 lutego 2020 Przegląd powerbanka Hama Power Pack USB-C 26800 mAh

Autor: DYD | 23:58 Hama w swojej ofercie ma spory zasób różnej maści powerbanków, dzięki którym możemy wydłużyć żywot naszych urządzeń mobilnych typu smartfony, tablety, kamery, a nawet niektóre notebooki wyposażone w odpowiednie złącze. Właśnie takim modelem umożliwiających zasilanie wszystkich wcześniej wspomnianych urządzeń jest Hama Power Pack USB-C 26 800 mAh Power Delivery (PD) 5–20 V/60 W - potężny powerbank mający pojemność 26800 mAh z technologią PD oraz Thunderbolt 3, który umożliwia szybkie ładowanie różnych urządzeń mobilnych, w tym laptopów.













Akumulator wyposażony został w dwa duże złącza USB oraz jedno USB-C, które jest jednocześnie wyjściem i wejściem, poprzez które powerbank jest ładowany. Na panelu gdzie znajdują się wszystkie złącza jest także przycisk do włączenia/wyłączenia urządzenia oraz czterostopniowy wskaźnik LED pokazujący aktualną ilość energii (25, 50, 75 i 100%).







Obudowa prawie w całości została zrobiona z aluminium i jej wytrzymałość oraz odporność na zarysowania jest na wysokim poziomie. Obłe krawędzie i gładkie kształty usprawniają kontakt z tym, bądź co bądź zawodnikiem wagi super ciężkiej - waga to ponad 600g, więc tego "klocka" do kieszeni raczej nie schowamy.





Akumulator HAMA oraz dla porównania skali smartfon Huawei P30





W zestawie oprócz samego akumulatora znajdziemy 30cm przewód USB-C (obustronny) oraz instrukcje obsługi także z polskim językiem. Produkt także posiada oznaczenie PD-27W60. Akumulator wewnątrz zawiera 8 wysokiej jakości ogniw o pojemności 3350mAh (min. 3300mAh) co przekłada się na łączną pojemność deklarowaną przez producenta 26800mAh. Nie rozbieraliśmy powerbanka, więc trudno stwierdzić kto jest producentem ogniw.





Panel z wyjściami i wejściem (USB-C) oraz zabezpieczająca folia w tle









W gnieździe USB mamy wsparcie dla Power Delivery (PD). To czy nasze urządzenie (np. laptop) wspiera protokół Power Delivery (PD) można sprawdzić w informacjach o produkcie lub instrukcji obsługi producenta bądź w Internecie. Jeśli nasz laptop czy tablet wyposażony jest w złącze USB-C nie oznacza to automatycznie, że będziemy mogli doładować go przy pomocy tego akumulatora. Musi być on kompatybilny z Power Delivery lub posiadać złącze typu Thunderbolt 3. Nasz testowy laptop niestety nie wspierał tego systemu ładowania. Maksymalnie wyjście USB Type-C ze wsparciem "PD" oferuje parametry zasilania 20V--3A (60W max.). Poniżej pełne dane techniczne.







Producent zaleca ładowanie powerbanka jak i doładowywanie dołączonym kablem USB-C. Ciężko jednak o ładowarki sieciowe z portem USB-C, więc korzystaliśmy z szybkich ładowarek z portami USB-A.



Czas ładowania kablem USB-C i ładowarka ze wsparciem szybkiego ładowania Ultra Charge QC 3.0 od zera do 100% wyniósł 14 godz.



Zestaw naładował do pełna jednocześnie dwa razy smartfon Huawei P30 z baterią 3200mAh oraz raz do pełna tablet z baterią 8500mAh oraz jeszcze starczyło na 35% doładowania tabletu. Jednocześnie powerbank zasilał smartfon i tablet, zaś pełne naładowanie smartfona (kabel USB-C) trwało 3h30m zaś tabletu 8h (kabel microUSB). Po weekendzie sprawdzimy jeszcze ile razy da radę doładować smartfona ten aku.



Czas ładowania smartfona Huawei P30 (bateria 3200mAh), tylko jednego urządzenia, przy użyciu dołączonego do zestawu obustronnego kabla USB-C wyniósł 2h30m.



Podczas ładowania i doładowywania obudowa się nie nagrzewała.



Cena Hama Power Pack USB-C 26800 mAh wynosi 349zł.









