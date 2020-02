Czwartek 20 lutego 2020 Powstał superkomputer z ponad 11 000 procesorów AMD EPYC 2

Autor: Zbyszek | źródło: Fudzilla | 23:11 Uniwersytet w Stuttgarcie poinformował właśnie o uruchomieniu nowego superkomputera. Jednostka o nazwie Hawk znajduje się w uniwersyteckim centrum HPCC (High-Performance Computing Center), i obecnie jest najbardziej wydajnym superkomputerem w Europie. Hawk jest wyposażony łącznie w 11,264 procesorów AMD Epyc drugiej generacji, każdy z nich zawierający 64 rdzenie z architekturą ZEN 2. Łącznie daje to liczbę 720 896 rdzeni w jednym superkomputerze. Moc obliczeniowa wynosi 26 Petaflopów, a zużycie energii podczas typowego obciążenia to 3,5 MW.



Jednostka ma też 1,44 Petabajta pamięci operacyjnej oraz 25 Petabajtów pamięci dyskowej, a jej moc obliczeniowa jest 5-krotnie wyższa od najszybszego dotychczas superkomputera zainstalowanego w centrum HPCC w Stuttgarcie



Hawk posłuży do symulacji i badań naukowych. Za jego pomocą będą m.in. badane metody optymalizacji wydajności energetycznej turbin wiatrowych, silników i elektrowni. 10 procent jego czasu obliczeniowego zostanie przeznaczone na prace związane w digitalizacją przemysłu. Inne zadania przed jakimi stanie Hawk to m.in. optymalizacja właściwości aerodynamicznych samolotów, czy modelowanie klimatu.







