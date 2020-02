Poniedziałek 24 lutego 2020 Nowy minikomputer od Kontrona z CPU Intela na pokładzie

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:31 Jeżeli szukacie niewielkiego komputera PC do zastosowań osobistych lub komercyjnych, to być może zainteresuje Was model KBox B-202-CFL Mini-ITX od firmy Kontron. W jego niewielkiej obudowie o wymiarach 190×120×190 mm zamknięto płytę główną ze wsparciem dla procesorów Intela z rodziny 8 i 9 oraz złączami M.2-2280, dwoma PCI-E 3.0 x8, pojedynczym PCI-E 3.0 x16, dwoma SATA 6 Gb/s oraz dwoma slotami SO-DIMM na pamięć RAM typu DDR4. Przy tym opisywany minikomputer jest dostępny w dwóch wariantach: value oraz smart, różniących się od siebie ilością oferowanych złączy dodatkowych – szczegóły poniżej.



Bez względu na to którą wersję wybierzecie musicie pamiętać o tym by wszystkie komponenty nie pobierały więcej niż 150W energii, z czego dedykowana karta graficzna może dostać maksymalnie 75W (tyle można przesłać interfejsem PCI-E). Ceny nie podano.







