Poniedziałek 24 lutego 2020 Core i9 10900 przetestowany w Cinebench i CPU-Z

Autor: Wedelek | źródło: Xfastest | 05:44 Portal XFastest opublikował w portalu YouTube krótki klip wideo prezentujący wydajność procesora Core i9-10900 w programie CineBench R15 oraz R20 i CPU-Z. Testowany model to wersja inżynierska, a co za tym idzie pracująca z zegarami niższymi niż docelowe, wynoszącymi dla każdego rdzenia 2,5GHz (do 3,2GHz w Turbo). Dla porównania wersja finalna będzie funkcjonować z częstotliwością 2.8GHz (do 5GHz z Turbo). Dodam jeszcze, że Core i9-10900 to procesor 10-rdzeniowy z obsługą 20-wątków i 20 MB pamięci podręcznej L3 oraz 5MB L2 (10x256KB). Nowość od Intela w CineBench R15 uzyskała 182pkt w teście jednego wątku i 1670pkt w benchmarku wielowątkowym, a w CineBench R20 było to odpowiednio: 441pkt i 3714 pkt.



Wbudowany w CPU-Z moduł testowy wyświetlił natomiast wynik 507pkt dla pojedynczego rdzenia i 5343,2pkt dla całego CPU.



Dla porównania 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Ryzen 7 3700X z zegarem 3,6GHz (do 4,4GHz z Turbo) osiąga w CineBench R20 około 500pkt dla pojedynczego rdzenia i ~5000pkt w teście wielowątkowym.







