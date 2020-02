Poniedziałek 24 lutego 2020 GPU Ampere będzie mieć powierzchnię 826mm²? Nieoficjalna specyfikacja

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:15 Użytkownik serwisu Twitter, KittyCorgi opublikował w sieci nowe informacje dotyczące architektury GPU Ampere. Według niego pełny rdzeń GA100 będzie mieć powierzchnię aż 826mm². Biorąc to pod uwagę można założyć, że najprawdopodobniej będzie wytwarzany w litografii 12NFF. Oczywiście nie można też wykluczyć zastosowania znacznie nowszego procesu 7nm, ale w takim przypadku uzysk mógłby być wyraźnie mniejszy niż w 12nm, a to oznacza wyższe koszty produkcji. Sam Ampere to jednak nie tylko znacznie większa ilość tranzystorów. W nowym GPU Nvidia wykorzysta przebudowane jednostki Tensor oferujące dwukrotnie większą wydajność obliczeniową niż te w Turingach, a także zmodyfikowaną pamięć podręczną L1.



Z przedstawionych danych wynika również, że jednostki odpowiedzialne za przetwarzania 32-bitowych liczb stałoprzecinkowych nie ulegną drastycznym modyfikacjom, natomiast układy kalkulujące na liczbach zmiennoprzecinkowych zostaną podwojone. Ponadto pojedynczy blok SM w architekturze Ampere miałby mieć nie 64, a 128 rdzeni CUDA, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie.



Podobno do Geforce RTX 3080Ti trafi chip GA103 z 60 blokami SM, a więc 7680 procesorami CUDA, a w RTX 2080 znajdziemy GPU GA104 z 48 blokami SM i 6144 procesorami strumieniowymi. Przy tym RTX 3080Ti miałby otrzymać 10/20GB pamięci RAM z interfejsem 320-bit, a w RTX 3080 byłoby to 8/16GB z szyną 256-bit.



