Xbox Series X ma 12TFLOPSów i RDNA2 ze sprzętowym wsparciem dla RT

Autor: Wedelek | 18:15 (1) To, że w nowej konsoli Microsoftu zobaczymy tandem złożony w rdzeni Zen 2 i GPU Navi wiedzieliśmy od dawna, ale aż do tej chwili nie wiadome było jak dużej wydajności możemy się spodziewać. W końcu rąbka tajemnicy zdecydował się uchylić sam Microsoft, ogłaszając, że jego Xbox Series X będzie mieć moc 12TERAFLOPSów. Dla porównania Xbox One X ma 6TFLOPS, PS4 PRO 4,2TFLOPS, podstawowy Xbox One raptem 1,31TFLOPS, a Radeon 5700 XT ma około 10 TFLOPSów. Innymi słowy nowa konsola przyniesie ogromny skok wydajności, ale TOPowego PCta raczej nie pobije.



Inna sprawa, że będzie od niego dużo tańsza, a dzięki bardzo wydajnemu dyskowi SSD gry mają się ładować błyskawicznie, więc komfort będzie równie wysoki.



Microsoft zdradził przy tym, że Xbox Series X (SEX) będzie wyposażony w drugą generację architektury RDNA od AMD, a ta zaoferuje zarówno sprzętowy raytracing jak i wsparcie dla funkcji VRS (Variable Rate Shading). Obie te technologie zostały przez Nvidię wykorzystane już w Turingach i myślę, że można śmiało mówić o ich ciepłym przyjęciu przez rynek.



Dlatego też Microsoft i jego partnerzy zdecydowali, że obie technologie powinny trafić do najnowszej generacji RDNA. O ile zasady działania funkcji śledzenia promieni światła raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć, tak warto dłużej zatrzymać się przy VRS. W skrócie chodzi w niej o to, że nie na wszystkie elementy renderowanej sceny zwracamy baczną uwagę, a co za tym idzie niektóre elementy mogą mieć gorszą jakość. Konkretnie chodzi o ich tekstury, które zajmują określoną ilość miejsca w pamięci, a przekształcenia na nich dokonywane wymagają konkretnej mocy obliczeniowej. Mając to na uwadze programiści doszli do wniosku, że nie ma co marnować niepotrzebnie zasobów i wdrożyli system, który potrafi nakładać na obiekty tekstury o różnej szczegółowości. Te mają być dobierane w oparciu o analizę tego gdzie w danym momencie patrzy gracz. To jak w praktyce działa funkcja VRS świetnie oddaje poniższy obrazek poglądowy:









