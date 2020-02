Wtorek 25 lutego 2020 Atom P5900 oraz ASIC i moduł Etherenet dla sieci 5G od Intela

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:01 Poza nowymi Xeonami Scalable Intel wprowadził do portfolio nowe układy ASIC z serii „Diamond Mesa” oraz kartę sieciową z serii Ethernet 700. Oba te produkty powstały z myślą o technologii 5G i związanym z nią zapotrzebowaniem na przepustowość i wydajność. W odpowiedzi na potrzeby klientów biznesowych zainteresowanych implementacją nowego typu komunikacji stworzono również 10nm Atoma P5900 z rodziny Snow Ridge. Układ ten bazuje na rdzeniach x86 Tremont zdolnych w jednym cyklu zegara wykonać maksymalnie sześć mikrooperacji. Przy tym dzięki funkcji QuickAssist opisywany procesor będzie w stanie bardzo szybko kodować transmisję danych.



Jest to niezwykle istotne, bo głównym odbiorcą nowego Atoma mają być firmy zajmujące się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych, które mogłyby go używać np. w stacjach bazowych.







