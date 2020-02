Wtorek 25 lutego 2020 AMD otwiera w USA sklep z gadżetami dla fanów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:15 Oddana grupa fanów danej marki to skarb. Tacy ludzie nie tylko wspierają finansowo firmę, ale i w skrajnych przypadkach potrafią nawet pomagać w promowaniu jej produktów. Co najlepsze robią to zupełnie za darmo. Jednym z elementów budujących więź klienta z firmą są akcesoria i gadżety sprzedawane w fanowskich sklepach. Takie przybytki mają między innymi Google i Intel, a czapeczki i kubeczki z ich logo można nabyć na przykład odwiedzając ich siedziby w słonecznej Kalifornii. Niedawno do grona firm z własnym sklepem dla fanów dołączyło AMD, które na terenie USA sprzedaje między innymi ubrania z logo Epyc oraz Ryzena.



Pełną ofertę sklepu znajdziecie TUTAJ.







