Wtorek 25 lutego 2020 GeForce Now z milionem nowych subskrypcji

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:30 Usługa streamingu gier GeForce Now nie ma lekko. Jak pisaliśmy na łamach TPC większość dystrybutorów patrzy wilkiem na nową usługę Nvidii, wycofując z niej swoje gry. Ostatnio na taki ruch zdecydowały się firmy Ativision Blizzard oraz Bethesda, przy czym w przypadku tej drugiej jest jeden wyjątek. Mowa o Wolfenstein: Youngblood, która to gra jest nota bene dostępna również w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Jednak mimo wszystkich tych przeciwności Nvidia ma powód do zadowolenia. Od momentu startu pełnej wersji GeForce Now producent odnotował bowiem ponad milion nowych subskrypcji.



W tym miejscu należy się małe wyjaśnienie. Otóż wcześniej z GeForce Now można było korzystać w ramach kanału beta, który został aktywowany na kilkanaście miesięcy przed oficjalnym debiutem. Dzięki temu udało się wyeliminować większość problemów technicznych.



Gracze mogą się zdecydować na bezpłatną subskrypcję z ograniczonym godzinowo czasem rozgrywki lub płatną wersję, pozbawioną przysłowiowego kagańca. Przy tym w przeciwieństwie do Stadii gier nie trzeba kupować ponownie. Można bowiem grać we wspierane przez usługę gry zakupione wcześniej na platformach takich ja Epic czy Steam.









