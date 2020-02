Wtorek 25 lutego 2020 Intel wprowadza do oferty nowe Xeony Scalable

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:44 (1) Odwołanie targów CES w związku z epidemią koronawirusa nie powstrzymało w żaden sposób Intela od prezentacji nowych procesorów z rodziny Xeon Scalable. Po prostu ich debiut był mniej huczny. Wszystkie z debiutujących w tym tygodniu układów wytwarzane są w 14nm litografii i bazują na rdzeniach x86 Cascade Lake w ilości od 8 do 28 na procesor. Intel chwali się przy tym, że nowa seria ma więcej rdzeni i pamięci podręcznej, a jej zegary taktujące są wyższe niż w dotychczas sprzedawanych Xeonach Scalable. Dzięki temu średnia wydajność jest o 36% wyższa, a współczynnik mocy w przeliczeniu na dolara jest lepszy o 42%.



To oczywiście oznacza, że nowe układy są znacznie tańsze od poprzedników, co jak nie trudno się domyślić jest spowodowane bardzo mocną konkurencją ze strony AMD. Sam Intel robi jednak wszystko by zatuszować ten fakt i ukryć niewielką różnicę w budowie samych rdzeni. W tym celu pozbyto się między innymi z nazwy słowa Refresh (odświeżony), pozostawiając jedynie literę R w symbolu.



Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną wszystkich sprzedawanych Xeonów – nowe modele są opisane pogrubioną czcionką.









