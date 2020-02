Wtorek 25 lutego 2020 Etui na telefon - jak wybrać najlepsze?

Autor: materiały partnera | 05:23 Obecnie na rynku działa tak wiele firm związanych z akcesoriami do telefonów, że naprawdę ciężko jest znaleźć odpowiedni produkt dla siebie. Oprócz wybrania odpowiedniego producenta, musimy też zdecydować jaki rodzaj obudowy najbardziej nam odpowiada i z jakiego materiału jest wykonany. Kluczowe jest jednak to jak bardzo chcemy zabezpieczyć telefon i w jakich sytuacjach najczęściej go używamy. Tak wiele zmiennych na pewno nie ułatwia wyboru, a jeżeli dodamy do tego, że na rynku znajduje się wiele podrobionych pokrowców to selekcja wydaje się praktycznie niemożliwa. Mimo wszystko istnieje kilka sposobów, które ułatwią wybór odpowiedniego etui na telefon.



Z czego powinno być wykonane etui?



Do produkcji etui na telefon najczęściej wykorzystywanym materiałem jest poliwęglan, termopoliuretan znany jako TPU i silikon. Pojawiają się również pokrowce z wykorzystaniem aluminium, plastiku lub skóry ale występują one w połączeniu z innymi materiałami, ponieważ same nie zapewniają odpowiedniej ochrony, elastyczności lub trwałości. Poliwęglan wyróżnia się wysoką twardością, sztywnością i wytrzymałością, dlatego używany jest przy produkcji pancernych etui. Silikon i TPU wykazują podobne do siebie właściwości, są elastyczne i dobrze pochłaniają drgania i wibracje przy upadkach lub wstrząsach.



Jak można zauważyć, każdy materiał wyróżnia się innymi cechami, dlatego najlepszym rozwiązaniem na skutecznie zabezpieczenie telefonu jest stworzenie hybrydowego etui. Jeżeli zależy nam na pancernej ochronie smartfona, najlepszym wyborem będzie obudowa na bazie wytrzymałego poliwęglanu z dodatkiem elastycznego TPU. Natomiast jeśli myślimy o lekkiej i smukłej ochronie to powinniśmy sięgnąć po etui na bazie termopoliuretanu, wzbogaconego innymi materiałami. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę na to, jakim materiałem wykończone jest etui. Trafnym wyborem będzie pokrowiec pokryty antypoślizgowym materiałem z warstwą oleofobową, która przeciwdziała tłustym śladom.



Kształt i rodzaj etui ma znaczenie



Ważnym czynnikiem przy wyborze obudowy jest również kształt i rodzaj etui. Tutaj sprawa tyczy się bardziej preferencji użytkownika ale mimo wszystko warto mieć parę kwestii na uwadze. Żeby wybrać odpowiedni pokrowiec, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy zależy nam najbardziej na funkcjonalności, wyglądzie czy ochronie smartfona. Największą popularnością cieszą się tak zwane plecki, które do pełnego zabezpieczenia potrzebują dodatkowo aplikacji szkła hartowanego. Pokrowiec z klapką to nie tylko etui na telefon ale również podstawka, która przyda się podczas oglądania filmów. Musimy pamiętać, że tego typu ochrona nie jest zbytnio odporna na uderzenia.



Najskuteczniejszą ochroną charakteryzują się etui typu 360, które zapewniają pełną ochronę telefonu z każdej strony, dodatkowo często wykonane są z odpornych materiałów, dlatego uzyskują pancerne właściwości. Ostatnim rodzajem obudowy są tak zwane bumpery czyli ramki które chronią jedynie boki smartfona i lekko podnoszą jego krawędzie. Wybierając pokrowiec należy zwrócić uwagę, czy zapewnia dodatkową ochronę newralgicznych punktów telefonu takich jak rogi i krawędzie. Najlepszym wyborem będzie obudowa ze wzmocnionymi narożnikami i lekko podniesionymi rantami, które chronią ekran i aparat przed porysowaniem na płaskich powierzchniach.



Jakiej firmy etui wybrać?



Obecnie rynek zasypywany jest mnóstwem podrabianych produktów, które do złudzenia przypominają oryginalne etui. Nie należy dać zwieść się pozorom, ponieważ tanie zamienniki produkowane są z materiałów o dużo gorszej jakości niż oryginalne i nie będą nam służyć tak długo i skutecznie.



“Często sprzedawca bezpośrednio nie informuje, że przedmioty które sprzedaje są tańszymi zamiennikami. Na szczęście możemy to sprawdzić sami, porównując kod kreskowy lub cenę takich samych pokrowców na sprawdzonych stronach” - radzi ekspert ze sklepu caseworld.pl - Jeżeli cena mocno odbiega od tej na innych portalach, to możemy być praktycznie pewni, że jest to podróbka lub “zamiennik”.



Producenci etui na telefon, wprowadzają również unikatowe kody, za pomocą których możemy sprawdzić na ich stronie czy produkt jest oryginalny. Warto również wybierać obudowy renomowanych marek, które specjalizują się w tworzeniu akcesoriów do telefonów. Mamy wtedy gwarancję, że etui jest dopracowane w najmniejszych szczegółach i wyprodukowane zostało z najwyższej jakości materiałów. Dodatkowo możemy liczyć na gwarancję, która zapewni komfort użytkowania. Na chwilę obecną do czołowych producentów etui należą marki Spigen, Supcase, ESR, Urban Armor Gear, SpaceCase czy Ringke.



Bez względu na to jaką obudowę wybierzemy, warto na spokojnie zastanowić się czego oczekujemy od naszego pokrowca i upewnić się czy produkt, który chcemy kupić jest oryginalny.



