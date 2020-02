Środa 26 lutego 2020 Nieoficjalna specyfikacja Radeona 5950XT [AKTUALIZACJA]

Autor: Wedelek | źródło: Hardware.info | 19:08 (7) Do sieci trafił zrzut ekranu prezentujący rzekomo wewnętrzne materiały promocyjne SK Hynix, znanego producenta pamięci podręcznej. Widać na nich specyfikację Radeona 5950XT, czyli tzw. Big Navi. Już na wstępie trzeba przyznać, że jest to dość nietypowe znalezisko. Rzadko zdarza się żeby producent podzespołów chwalił się specyfikacją techniczną produktu, którego nie wytwarza. Co gorsza nie ma możliwości by zweryfikować źródło tego przecieku, a co za tym idzie i samych danych. Zakładając, że są one prawdziwe, to wygląda na to, że czeka nas premiera bardzo ciekawego akceleratora od AMD.



Jego GPU na bazie architektury RDNA składa się z 5120 procesorów strumieniowych, 320 jednostek teksturujących, 96 rasteryzujących oraz 12MB pamięci podręcznej L2, podzielonych na 80 bloków CU. Ponadto karta ta miałaby do dyspozycji 24GB pamięci RAM typu HBM2e z interfejsem 4096-bit o przepustowości 2048GB/s.



Mamy więc do czynienia z dwukrotnie mocniejszym GPU niż Navi 10 użyty w Radeonie RX 5700 XT, o ile specyfikacja jest prawdziwa, a sama karta nie jest konstrukcją multi-GPU. W tym pierwszym aspekcie pewnym wiarygodności widocznemu poniżej obrazkowi może dodawać fakt, że już wcześniejsze przecieki o Navi 21/23 sugerowały obecność 80 bloków CU.





[AKTUALIZACJA]



SK Hynix odniósł się dziś do opisywanego wczoraj przecieku, kategorycznie zaprzeczając, by zdjęcie przedstawiało jakiekolwiek materiały autorstwa tej firmy. Jednocześnie producent zwrócił uwagę na specyfikację pamięci HBM2e, która jest niezgodna z faktyczną. Jednym słowem Fake.







K O M E N T A R Z E

coś czuję że bęzie Moc (autor: Mario2k | data: 25/02/20 | godz.: 19:25 )

AMD w końcu przeskoczy RTX 2080Ti



może się w końcu nauczą (autor: kosa23 | data: 26/02/20 | godz.: 01:09 )

wykorzystywać moc AMD, bo jak na razie, to tracimy sporo, jako klienci.



przykład RX 580 6 Tflops vs RX 5700 7.2 Tflops



RX 5700 ok. dwa razy więcej FPS XD







kosa23 (autor: Mario2k | data: 26/02/20 | godz.: 09:29 )

Jak zwykle moc drzemie w sterownikach.



Pytanie, ... (autor: Muchomor | data: 26/02/20 | godz.: 10:01 )

... jak będzie wyglądała kultura pracy i jak bardzo będzie się to sypało, bo stery od AMD to dalej jest syf.



@muchomor (autor: Marek1981 | data: 26/02/20 | godz.: 11:36 )

Sterowniki mają problemy ale u zielonych też jest kiepsko. Wypuszczają stery zabija wydajność grafy (spadki do 30%). Co 3-5 można zostawić.

Co do kultury pracy to może być podobnie jak 5700xt, większy kawałem krzemu więc lepiej odda ciepło.



@Mario2k (autor: Dzban | data: 26/02/20 | godz.: 16:09 )

Nie w sterownikach a w nowszej architekturze GPU.



@2. (autor: Mariosti | data: 26/02/20 | godz.: 16:40 )

Porównanie to jest zacne, owszem, ponieważ:

- oba mają po 36CU

- oba mają po 2304SP

- oba mają po 144TMU

- oba mają po 8GB RAM

- oba mają 256bit magistralę ram

- oba mają TDP w okolicy 180W



Jednakże:

- RX 5700 ma 64 ROP'y zamiast 32

- RX 5700 ma o 17% wyższe taktowanie bazowe

- RX 5700 ma o 29% wyższe taktowanie boost

- RX 5700 ma 81% więcej tranzystorów

- RX 5700 ma o 75% większą przepustowość ram



Z tego co się orientuję RX5700 ma też znacznie więcej pamięci podręcznej, znacznie bardziej zaawansowany scheduler, sprzętowe bezstratne kompresje tekstur do przechowywania w ram itp itd.

Ogólnie rzecz biorąc niby moc obliczeniowa wzrosła tyle ile różnica w Boost Clock, ale jednak GPU to zostało zasadniczo zbudowane od nowa i jest bez porównania bardziej efektywne w wykorzystywaniu swoich zasobów sprzętowych...



Zasadniczo od czasów radeona X1950, RX 5700 jest pierwszą kartą AMD która ma porównywalną do nvidii efektywność wykorzystania SP i mocy obliczeniowej w przełożeniu na faktyczne FPS'y.

Jasnym jest że wciąż nie mają lekko w dziale dedicated GPU bo nowa architektura ma na razie słabą reprezentację w produktach, niemniej jednak wydaje mi się że jak na ograniczone zasoby kadrowe to priorytet na kartę taką jak RX 5700 był strzałem w dziesiątkę, bo w tym segmencie rynek kart graficznych jest całkiem spory w odróżnieniu od high endu.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.