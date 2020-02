Wtorek 25 lutego 2020 Nieoficjalna specyfikacja Radeona 5950XT

Autor: Wedelek | źródło: Hardware.info | 18:43 (1) Do sieci trafił zrzut ekranu prezentujący rzekomo wewnętrzne materiały promocyjne SK Hynix, znanego producenta pamięci podręcznej. Widać na nich specyfikację Radeona 5950XT, czyli tzw. Big Navi. Już na wstępie trzeba przyznać, że jest to dość nietypowe znalezisko. Rzadko zdarza się żeby producent podzespołów chwalił się specyfikacją techniczną produktu, którego nie wytwarza. Co gorsza nie ma możliwości by zweryfikować źródło tego przecieku, a co za tym idzie i samych danych. Zakładając, że są one prawdziwe, to wygląda na to, że czeka nas premiera bardzo ciekawego akceleratora od AMD.



Jego GPU na bazie architektury RDNA składa się z 5120 procesorów strumieniowych, 320 jednostek teksturujących, 96 rasteryzujących oraz 12MB pamięci podręcznej L2, podzielonych na 80 bloków CU. Ponadto karta ta miałaby do dyspozycji 24GB pamięci RAM typu HBM2e z interfejsem 4096-bit o przepustowości 2048GB/s.



Mamy więc do czynienia z dwukrotnie mocniejszym GPU niż Navi 10 użyty w Radeonie RX 5700 XT, o ile specyfikacja jest prawdziwa, a sama karta nie jest konstrukcją multi-GPU. W tym pierwszym aspekcie pewnym wiarygodności widocznemu poniżej obrazkowi może dodawać fakt, że już wcześniejsze przecieki o Navi 21/23 sugerowały obecność 80 bloków CU.









coś czuję że bęzie Moc (autor: Mario2k | data: 25/02/20 | godz.: 19:25 )

AMD w końcu przeskoczy RTX 2080Ti



