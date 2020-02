Środa 26 lutego 2020 Samsung rozpoczyna masową produkcję 16GB kości pamięci LPDDR5

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Samsung rozpoczął właśnie masową produkcję układów RAM typu LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5) o pojemności 16GB dla zewnętrznych partnerów. Pierwszymi urządzeniami które są wyposażone w najnowszy typ pamięci są pokazane niedawno smartfony Galaxy S20 Ultra. W porównaniu do dotychczas sprzedawanych układów LPDDR4X nowe RAMy oferują nie tylko większą pojemność, ale i wyższą częstotliwość pracy, co przekłada się na przepustowość 5500MB/s, a atakże niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dla porównania w przypadku LPDDR4X mamy do czynienia z maksymalnie 12GB chipami oferującymi transfer na poziomie 4266MB/s.



Jeśli chodzi o zużycie energii, to 16GB moduł LPDDR5 konsumuje o 20% mniej prądu niż 8GB kostka RAMu starszej generacji.



Swoją drogą równie ciekawie wygląda wewnętrzna budowa nowej pamięci od Samsunga. Pojedynczy moduł jest wytwarzany w litografii 10nm i składa się z ośmiu odrębnych, 12Gb chipów oraz czterech 8Gb układów umieszczonych na wspólnej płytce krzemowej. Łącznie daje nam to 128 gigabitów, a więc 16 gigabajtów.



