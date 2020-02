Środa 26 lutego 2020 Macbook z procesorem ARM już w 2021 roku?

Autor: Wedelek | źródło: 9to5Mac | 05:16 Od dłuższego czasu eksperci ds. rynku IT twierdzą, że prędzej czy później Apple zacznie produkować laptopy bazujące na procesorach z rdzeniami ARM, ale aż do tej pory nikt nie odważył się podać nawet przybliżonej daty premiery takiego produktu. Dopiero teraz na taki krok zdobył się Ming-Chi Kuo, który twierdzi, że pierwszy MacBook wyposażony w procesor z rodziny Ax zadebiutuje w przeciągu najbliższych 18-tu miesięcy. Ponoć będzie to laptop z układem wytwarzanym w 5nm o budowie zbliżonej do analogicznego SoC z iPhone’ów.



Jeśli te przewidywania są prawdziwe, a laptop Apple z rdzeniami ARM faktycznie pojawi się w pierwszej połowie przyszłego roku, to wcześniej powinniśmy usłyszeć o nowych narzędziach dla deweloperów.



Kto jak kto, ale Apple doskonale zdaje sobie sprawę, że aby zmiana architektury była możliwa, to najpierw deweloperzy muszą przepisać swoje aplikacje, tak by te działały na nowych CPU. Bez tego nikt nie będzie chciał przechodzić na nowy ekosystem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Tima Cooka ma na tym polu olbrzymie doświadczenie. Kilka lat temu Apple przeniosło cały system wraz z aplikacjami pisanymi dla procesorów PowerPC na nową architekturę x86. Co ważne migracja odbyła się wręcz wzorowo i obeszło się bez większych problemów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.