Środa 26 lutego 2020 Debiutują nowe procesory z rodziny Epyc i Ryzen Embeded

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:29 AMD poszerzyło swoją ofertę procesorów skierowanych do klienta biznesowego o cztery nowe układy. Dwa z nich to serwerowe chipy z rodziny Epyc bazujące na architekturze Zen 2 z 256MB pamięci podręcznej L3. Tańszy z nich nosi symbol 7532 i oferuje 32 rdzenie oraz 64 wątki pracujące z zegarem 2,4GHz (do 3,3GHz), a droższy to układ 64-rdzeniowy i 128-wątkowy o symbolu 7662, który funkcjonuje z częstotliwością 2GHz (do 3,3GHz z Turbo). AMD chwali się, że jego Epyc 7532 w testach ANSYS CFX jest średnio o 111% szybszy od konkurencyjnego Xeona 6248, a Epyc 7662 ma tu wypadać jeszcze lepiej. Kolejne dwa procesory to układy dla urządzeń wbudowanych na bazie rdzeni Zen i GPU Vega z 3 blokami CU oraz zegarem 1GHz.



Zarówno model R1305G jak i R1102G to układy dwurdzeniowe, przy czym ten pierwszy pracuje z wyższymi zegarami i obsługuje cztery wątki, podczas gdy jego starszy brat jest pozbawiony funkcji SMT. Szczegółową specyfikację znajdziecie poniżej.



AMD chwali się przy tym kolejnymi sukcesami na polu CPU dla urządzeń wbudowanych. Cytując ich oficjalną notkę prasową:



• Sapphire zaoferuje nowe platformy 4x4 z AMD Ryzen Embedded: płyty BP-FP5 i NP-FP5;

• Simply NUC przygotuje nowe MiniPC Post Oak i Red Oak z procesorami AMD Ryzen Embedded R1000 i V1000;

• SECO doda do oferty nowy zestaw MiniPC – UDOO BOLT GEAR, który może jednocześnie obsługiwać do 4 ekranów o rozdzielczości 4K przy 60 kl./s;

• OnLogic ogłosił wprowadzenie wcześniej zapowiedzianych MiniPC na bazie procesorów AMD Ryzen Embedded.









