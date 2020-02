Co to jest VPN? To pytanie, które pada bardzo często

Mało kto wie, co to jest VPN, choć o tej nazwie mówi się bardzo często. Szczególnie widać to w Internecie - m.in. na forach, w mediach społecznościowych, a nawet na czatach w grach wideo. Osoby postronne obserwujące takie konwersacje zwykle nie mają pojęcia, o czym mowa, choć spora część z nich chętnie by się dowiedziała.



Dowiedz się, co to jest VPN Jeśli koniecznie chcesz dowiedzieć się, co to jest VPN, to odwiedź podlinkowany artykuł, który tłumaczy wszystko bardzo dokładnie i rozwiewa wszelkie wątpliwości. W dużym skrócie VPN, czyli Virtual Private Network (wirtualna sieć prywatna), to program, który pozwala użytkownikom na anonimowe przeglądanie Internetu oraz korzystanie ze stron internetowych czy usług, które w teorii nie są dla nich przeznaczone z uwagi na blokadę dostępu z danej lokalizacji. Zalety VPN Programy VPN mają bardzo wiele zalet, których jest zdecydowanie więcej niż wad. Najważniejsze z nich to: Bezpieczeństwo i anonimowość w Sieci nawet przy korzystaniu z publicznych punktów WiFi

Wysoka prędkość łącza

Niewysoka cena w przypadku większości marek

Łatwa konfiguracja

Dostępność na wszystkich popularnych urządzeniach (smartfony, komputery, telewizory) Jeszcze raz przypominam, że to tylko najważniejsze zalety VPN-ów - w sumie jest ich znacznie więcej. Wady VPN Powiedzenie "nie ma róży bez kolców" nie wzięło się znikąd, bo VPN-y też mogą mieć wady. Najważniejsze z nich to: Wysokie ceny w przypadku niektórych marek

Utrudniona konfiguracja

Niska prędkość łącza

Minimalne ryzyko wycieku danych w przypadku błędu dostawcy VPN-a Jak można zauważyć, trzy pierwsze wady są przeciwieństwem trzech zalet. Wynika to z tego, że wszystkie VPN-y są różne i jak to w życiu bywa, są rozwiązania lepsze i gorsze. Wymienione wady nie pasują do wszystkich programów VPN, a jedynie do garstki tych najgorszych. Uświadom innych, co to jest VPN Popularność VPN-ów stale rośnie, ale nadal nie wszyscy wiedzą, czym są tego typu programy. Skoro ty się już dowiedziałeś, to podziel się swoją wiedzą także ze znajomymi - być może i oni zechcą zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Niewykluczone, że już od dawna zastanawiali się, co to jest VPN i będą ci wdzięczni, gdy im wyjaśnisz.