Środa 26 lutego 2020 GeForce Now ze znacznie niższym opóźnieniem niż Stadia

Autor: Wedelek | źródło: PC Games N | 19:03 (1) Redaktorzy portalu GameStar przeprowadzili test porównawczy usług Google Stadia oraz GeForce Now sprawdzając która z nich oferuje najniższe opóźnienie w przesyle sygnału. To właśnie ten parametr determinuje jak dużo czasu upłynie od naciśnięcia klawisza do wykonania akcji, a co za tym idzie na odczucia płynące z gry. Na opóźnienie wpływ ma szereg czynników, w tym szybkość i konfiguracja serwerów, rodzaj łącza oraz odległość do serwerowni. Aby wykluczyć wpływ łącza na wyniki test został przeprowadzony na stałym i stabilnym połączeniu z wykorzystaniem wspólnego kontrolera.



Jego rolę pełniła płytka Makey-Makey, która przy każdym wciśnięciu klawisza zapałała diodę LED. Różnica czasu jaka upływała od tego zdarzenia do wykonania ruchu przez postać na ekranie była mierzona przez aparat Olympus TG-6, który nagrywał obraz w 480 klatkach na sekundę. Tak wykonane testy wykazały bezapelacyjne zwycięstwo usługi Nvidii, która w trybie Competetive traciła względem lokalnej maszyny raptem 30ms, wyprzedając przy tym Stadię o kolejne 30ms. Szczegóły znajdziecie poniżej:











30ms i raptem? (autor: Kenjiro | data: 26/02/20 | godz.: 19:30 )

To jest przecież drugie tyle opóźnienia, czyli każda jest się co najmniej 2 klatki do tyłu. Do tego w 720p, które dzisiaj jest na telefonach, a nie na PC.

Żenada i tyle.



PS. Co nie znaczy, że się nie da grać. Da się, tylko opóźnienie jest większe niż przy 15 fps. Przy 15 fps też da się grać...



