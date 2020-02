Czwartek 27 lutego 2020 Komisja Europejska chce ograniczyć generowanie elektrośmieci

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:45 Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia kolejnych restrykcji, które miałyby być nakładane na producentów elektroniki użytkowej. Komisja Europejska na czele z Fransem Timmermansem chce by sprzedawane produkty miały dłuższy cykl życia. W tym celu w marcu mają zostać przedstawione nowe regulacje w prawie wymuszające stosowanie łatwo wymiennych baterii oraz tworzenie konstrukcji które można relatywnie łatwo naprawić. Również dostęp do instrukcji naprawy ma być znacznie łatwiejszy niż obecnie, a większość komponentów miałaby się składać z materiałów, które łatwo poddają się recyklingowi.



Cel jest szczytny. Unia ma produkować mniej elektrośmieci, a produkty nienaprawialne mają zniknąć z rynku. Nie ulega wątpliwości, że obrana droga jest słuszna, ale trzeba też pamiętać, że Europa nie jest jedynym liczącym się rynkiem zbytu. Ba, nie jest nawet największym z nich. Istnieje zatem ryzyko wycofywania niektórych produktów ze sklepów, oraz podnoszenia cen produktów wytworzonych specjalnie na rynek UE, co z pewnością odczulibyśmy jako konsumenci.



