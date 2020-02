Czwartek 27 lutego 2020 GOG wydłuża termin zwrotu gier do 30 dni

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 18:39 Należący do CDProjektu sklep GOG.com zmodyfikował swoją politykę zwrotów wydłużając ten okres do 30 dni. Ponadto teraz będzie też można dokonać zwrotu produktu, który został zainstalowany i uruchomiony, a decyzję w tej sprawie podejmie pracownik działu obsługi klienta. Przygotowano też dodatkową ścieżkę pomocy technicznej dla osób u których zakupiona gra nie działa z różnych powodów i nie wiedzą dlaczego. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to można skorzystać z jednej z dwóch dostępnych opcji. Środki mogą albo zostać zwrócone na rachunek bankowy płatnika albo zasilić wirtualny portfel posiadacza konta w serwisie.



Poniżej treść rozsyłanego do klientów maila:



„W GOG wierzymy, że gracze powinni być zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego każdy z elementów naszego sklepu i ekosystemu został stworzony z myślą o Was, szczególnie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa zakupów i Waszego zadowolenia. Najnowsza aktualizacja dobrowolnej polityki zwrotów jest kolejnym z elementów tej układanki. Można ją podsumować jednym zdaniem: od teraz możecie otrzymać pełny zwrot, do 30 dni od daty zakupu produktu, nawet jeśli gra została pobrana i uruchomiona. Właśnie tak.



Ta zmiana jest możliwa przede wszystkim dzięki temu, że szanujecie czas i ciężką pracę włożoną przez twórców w produkcję gier, które kupujecie na GOG.COM, dzięki temu, że gracie fair. Dziękujemy Wam za to i wierzymy, że to dla Was ważne.”



