Piątek 28 lutego 2020 W kwietniu zadebiutują desktopowe procesory Core dziesiątej generacji

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:02 Najnowsze przecieki sugerują, że 10-ta generacja desktopowych układów z rodziny Core trafi do sprzedaży w kwietniu 2020 roku. Informację tę zdają się potwierdzać tabele kodów należących do 22 nowych CPU Intela z rdzeniami Comet Lake-S. Układy te są nadal wytwarzane w litografii 14nm, ale wymagają nowej podstawki o symbolu LGA 1200. Wersje z K na końcu to procesory z odblokowanym mnożnikiem, modele z literą F są pozbawione IGP, a KF mają odblokowany mnożnik, ale nie mają układu graficznego. Znane nam do tej pory modele wraz z ich specyfikacją umieściliśmy dla wygody w jednej zbiorczej tabelce.



Poniżej znajdziecie natomiast listę kodów handlowych, których listę umieszczono w serwisie Twitter. Dokonał tego niejaki momomo_us.







