Piątek 28 lutego 2020 InnerSpace, GoNNER i Offworld Trading Company za darmo od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:16 Nowy tydzień to nowa darmowa gra dostępna w sklepie Epic Store. Tym razem jest to InnerSpace, od niezależnego studia PolyKnight Games. Wcielamy się w niej w rolę poszukiwacza przygód, którego zadaniem jest eksploracja ruin fantazyjnego świata. Stanowią one jedyną pozostałość dawno zapomnianej cywilizacji, a rolą gracza jest odkryć ich historię. InnerSpace można za darmo przypisać do swojego konta do 5 marca włącznie. Później jej miejsce zajmą dwie kolejne gry. Będą to platformówka GoNNER i strategia czasu rzeczywistego osadzona w klimacie Sci-fi o nazwie Offworld Trading Company.



Jest to dzieło Sorena Johnsona, jednego z twórców Cywilizacji VI. Jak sama nazwa wskazuje gra skupia się na zarządzaniu wielką firmą handlową operującą na obcych planetach. Naszym zadaniem jest nie tylko rozwój własnej firmy, ale i walka z agresywną konkurencją, która nie cofnie się przed niczym by wygryźć nas z interesu.



Aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.













