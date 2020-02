Piątek 28 lutego 2020 Do sieci trafiły wyniki testów mobilnych Commet Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 18:15 Pojawiły się pierwsze wyniki testów procesorów Intela z rodziny Comet Lake-H dla laptopów wykonane w benchmarku GeekBench. Model Core i7-10750H z 6-rdzeniami i 12-wątkami i zegarem 2,6GHz był reprezentowany między innymi przez laptop HP Omen, a 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Core i9-10980HK, pracujący z zegarem bazowym 3,1GHz wylądował w kilku maszynach nieznanych producentów. Oba układy mimo relatywnie niskiej częstotliwości bazowej mają dość wysokie zegary Turbo, które w zależności od modelu mogą utrzymywać się przez różny okres czasu o czym należy pamiętać patrząc na umieszczone poniżej wyniki.



Widać to wyraźnie porównując rezultaty uzyskane na różnych maszynach wykorzystujących ten sam procesor, ale z różnymi konfiguracjami RAMu i chłodzeniem. Różnica pomiędzy nimi potrafi być naprawdę duża.



Najsłabszy wynik uzyskany przez model i7-10750H to 5214 pkt w teście jednego rdzenia, a w przypadku Core i9-10980HK jest to 5396pkt. Trzeba przyznać, że to bardzo dobre rezultaty. Dla porównania 8-rdzeniowy Ryzen 7 4800H z zegarem 2,9GHz zamontowany w laptopie Asusa z serii TUF osiąga w tym samym teście 5228pkt.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.