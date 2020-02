Piątek 28 lutego 2020 Oprogramowanie dla IGP Intela otrzymało funkcję strumieniowania materiału wideo

Autor: Wedelek | 18:16 Intel uaktualnił swoją aplikację dla układów IGP o nazwie Intel Graphics Command Center do nowej wersji, wprowadzając w niej dwie nowe funkcje. Pierwsza z nich jest dostępna jedynie dla posiadaczy procesorów Core z serii 8-mej i odpowiada za strumieniowanie materiału wideo. Na dołączonym przez Intela zrzucie ekranu wyraźnie widać szereg dodatkowych opcji, które pozwalają między innymi dostosować rozdzielczość materiału wyjściowego, zmienić jego bit-rate, określić jaka część ekranu jest nagrywana i w jakim formacie będzie zapisany plik wynikowy. Druga nowość nazywa się Combined Desktop i jest to po prostu funkcja odpowiadająca za obsługę wielu ekranów.



Intel zapewnia, że z jej pomocą będzie można dostosować obszar roboczy do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Warto w tym miejscu nadmienić, że podobne funkcje są od dłuższego czasu oferowane zarówno przez AMD jak i Nvidię.







