Poniedziałek 2 marca 2020 Core i9-9900KS zaczyna znikać ze sklepów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 06:01 Późną jesienią Intel wprowadził do sprzedaży swój flagowy procesor dla podstawki LGA 1151 - Core i9-9900KS, będący selekcjonowaną i wyżej taktowaną wersją oferowanych od dłuższego czasu Core i9-9900K. Ten 8-rdzeniowy i 16-wątkowy CPU oferuje częstotliwość pracy w trybie Turbo przy obciążeniu wszystkich rdzeni na poziomie 5,0 GHz - zamiast 4,7 GHz jak w "zwykłym" i9-9900K, co zapewnia mu kilka % wyższą wydajność w grach oraz zastosowaniach wielowątkowych. Tymczasem po zaledwie 4 miesiącach obecności sklepowej procesor zaczyna znikać z ofert sprzedawców.



Sklepy, które jeszcze mają w ofercie Core i9-9900KS wyceniają procesor znacznie drożej niż jeszcze do niedawna, i znacznie wyżej aniżeli wynosi jego cena sugerowana - 513 USD. Np. w amerykańskim Amazonie jego cena jest dwukrotnie wyższa od sugerowanej.



Oznacza to po prostu, że dostawy procesorów zostały zakończone, a sprzedawcy chcą zarobić na ostatnich sztukach tych unikatowych CPU. Warto przypomnieć, że Core i9-9900KS był edycją limitowaną, podobnie jak wcześniejszy Core i7-8086K wydany z okazji rocznicy powstania architektury x86.



