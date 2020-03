Poniedziałek 2 marca 2020 Biostar wprowadza nową płytę dla procesorów Core 2. i 3. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:58 Biostar poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży nowej płyty głównej przeznaczonej dla procesorów Intel Core 2. i 3. generacji, czyli od 2 do 4-rdzeniowych jednostek oferowanych w latach 2011-2014 i należących do serii Sandy Bridge i Ivy Bridge. Nowa płyta to H61MHV2 formatu mini-ITX, z chipsetem H61 i podstawką LGA1155, będąca zmodyfikowaną wersją oferowanej przez tego producenta kilka lat temu płyty IH61MF-Q5. Biostar tłumaczy swoją decyzję dużą popularnością na rynku wtórnym niezwykle tanich obecnie procesorów Sandy i Ivy Bridge.



Według Biostara część osób jest zainteresowana wykorzystaniem tych procesorów do budowy tanich komputerów biurkowych lub HTPC, ale utrudnieniem dla nich jest występujący niedobór używanych płyt głównych z podstawką LGA 1155. Niestety cena płyty H61MHV2 nie została podana.







