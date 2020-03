Poniedziałek 2 marca 2020 Lenovo ThinkPad T14 i T14s teraz z procesorami Intel lub AMD Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 16:18 Firma Lenovo poinformowała, że wkrótce poszerzy swoją ofertę o nową generację biznesowych laptopów ThinkPad. Nowe wersje modeli ThinkPad T14, T14 i T15 trafią do sprzedaży w kwietniu, i będą wyposażone w procesory mobile Intela 10-generacji (14nm, Comet Lake-U), a w przypadku modeli 14-calowych, do wyboru będą również procesory AMD Ryzen Pro serii 4000. Wszystkie otrzymają łączność WiFi 6 802.11ax, Gigabit Ethernet i LTE, port Thunderblot 3, dwa porty USB 3.1 Typu C i złącze HDMI. Laptopy będzie można zamawiać z nawet 32 GB pamięci RAM.



Różnice w specyfikacji zaczynają się w przypadku dysków - modele z CPU Ryzen będą oferowane z nośnikiem SSD NVMe o pojemności do 1TB, natomiast co dość niezrozumiałe dyski SSD NVMe o pojemności 2TB będą występować wyłącznie w wersjach z procesorami Intela. Także tylko z procesorami Intela oferowany będzie ekran o rozdzielczości 4K, lub dodatkowa karta graficzna GeForce MX 330.



Ceny wynoszą od 849 USD za ThinkPad T14. od 1029 USD za ThinkPad T14s i od 1079 USD za ThinkPad T15.







